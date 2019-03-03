Из-за блокировки стихов. Шнуров создал Telegram-канал

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пообещал "переехать" из Instagram в свой Telegram-канал "Шнуровик". Об этом музыкант рассказал в видеообращении к подписчикам.

— В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки. Не знаю — то ли по жалобам, то ли ещё по каким-то причинам, — отметил он.

При этом он отметил, что ссылку на свой канал оставил в шапке профиля.

Свой первый пост на новом канале Шнуров опубликовал 3 марта.