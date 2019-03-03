СМИ: Боевики атаковали позиции сирийской армии

У военных есть основания полагать, что террористы могут возобновить попытки нападения.

Боевики 3 марта совершили нападение на позиции сирийской армии в провинции Хама, передаёт SANA.

По предварительным данным агентства, в результате атаки боевиков несколько военнослужащих сирийской армии погибли. Также есть информация о раненых.

При этом у военных имеются основания полагать, что террористы могут возобновить попытки нападения.

В связи с этим войска сохраняют боеготовность.

Как писал Лайф, ранее президент России Владимир Путин назвал проблемные зоны в Сирии.