Конгресс США расследует дело о коррупции и злоупотреблении властью Трампа

Юридический комитет Палаты представителей США планирует направить сотрудникам Белого дома более 60 запросов для проведения расследования в отношении действующего президента Дональда Трампа. Об этом решении сообщил председатель юридического комитета Джерролд Надлер.

По его словам, запросы направят с целью начать расследование и получить доказательства о фактах "препятствия правосудию, коррупции и злоупотреблении властью" со стороны главы Белого дома.

— Завтра мы направим запросы на получение документов более чем 60 людям, представляющим Белый дом и Министерство юстиции США, а также Дональду Трампу — младшему и финансовому директору компании Trump Organization Аллену Вайссельбергу, — цитирует Надлера телеканал ABC.

При этом он подтвердил, что уверен в том, что американский лидер препятствует правосудию.

Ранее Лайф писал, что Конгресс США планирует проверить налоговые декларации президента страны Дональда Трампа за последние 10 лет.