Скончался полицейский, раненный при перестрелке под Астраханью

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Скончался полицейский, раненный при перестрелке под Астраханью

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Полицейский, получивший тяжёлое ранение при перестрелке в селе Бахтемир Астраханской области, скончался в больнице, сообщает ТАСС.

Напомним, 24 февраля преступник открыл стрельбу из ружья по сотрудникам полиции. Ответным огнём он был ликвидирован.

Сообщалось, что в ходе перестрелки был ранен полицейский. Его прооперировали, и мужчина находился в коме.

Уточняется, что погибший являлся капитаном полиции.

Что касается личности убитого нападавшего, им оказался местный житель 1977 года рождения. При обыске в его доме нашли комнатную лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений.

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