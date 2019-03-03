Скончался полицейский, раненный при перестрелке под Астраханью

Полицейский, получивший тяжёлое ранение при перестрелке в селе Бахтемир Астраханской области, скончался в больнице, сообщает ТАСС.
Напомним, 24 февраля преступник открыл стрельбу из ружья по сотрудникам полиции. Ответным огнём он был ликвидирован.
Сообщалось, что в ходе перестрелки был ранен полицейский. Его прооперировали, и мужчина находился в коме.
Уточняется, что погибший являлся капитаном полиции.
Что касается личности убитого нападавшего, им оказался местный житель 1977 года рождения. При обыске в его доме нашли комнатную лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений.
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