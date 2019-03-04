"Тролль 80 уровня". Мэр украинского города пришёл на митинг против самого себя

Мэр города Олевска Житомирской области Украины Олег Омельчук пришёл на митинг против самого себя. Об этом сообщил журналист Тарас Олейник.

Мер Олевська прийшов на мітинг проти себе. Мера ніхто не впізнав. Мер - троль 80 рівня. pic.twitter.com/xbtSFRN4RK — Тарас (@tarasmi) 2 марта 2019 г.

— Мэр Олевска пришёл на митинг против себя. Его никто не узнал. Мэр — тролль 80-го уровня, — написал журналист в "Твиттере".

На фото видно, что Омельчук стоит с демонстрантами в первом ряду и даже держит плакат с надписью "Мэр с приспешниками ущемляет права общества".

Подписчики Олейника предположили, что митинг был проплаченный, а участвовали в нём жители других городов, которые и не смогли узнать Омельчука. Некоторые также поинтересовались, получил ли свои 100 гривен сам мэр.

Напомним, в отношении Омельчука возбуждено несколько уголовных дел за растрату бюджетных средств и земельные хищения.