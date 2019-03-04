"Тролль 80 уровня". Мэр украинского города пришёл на митинг против самого себя

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"Тролль 80 уровня". Мэр украинского города пришёл на митинг против самого себя

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Фото: © Официальный сайт Олевского городского совета

Мэр города Олевска Житомирской области Украины Олег Омельчук пришёл на митинг против самого себя. Об этом сообщил журналист Тарас Олейник.

— Мэр Олевска пришёл на митинг против себя. Его никто не узнал. Мэр — тролль 80-го уровня, — написал журналист в "Твиттере".

На фото видно, что Омельчук стоит с демонстрантами в первом ряду и даже держит плакат с надписью "Мэр с приспешниками ущемляет права общества".

Подписчики Олейника предположили, что митинг был проплаченный, а участвовали в нём жители других городов, которые и не смогли узнать Омельчука. Некоторые также поинтересовались, получил ли свои 100 гривен сам мэр.

Напомним, в отношении Омельчука возбуждено несколько уголовных дел за растрату бюджетных средств и земельные хищения.

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