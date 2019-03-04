Минобороны Великобритании выделило ещё $14,5 млн на борьбу с химоружием

Министерство обороны Великобритании выделило дополнительные 11 миллионов фунтов (14,5 миллиона долларов) на поддержание борьбы с угрозой химического оружия. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Как уточняется, в 2018 году Минобороны направило 63,4 миллиона долларов на учреждение Центра защиты от химического оружия.
Дополнительные средства послужат для расширения спектра возможностей научно-технической лаборатории, которая занимается исследованием химических веществ.
Помимо этого планируется приобрести ряд беспилотников и дронов для развёртывания в заражённых зонах с целью быстрого выявления угроз без помощи людей.
Также сотрудники Минобороны выражают надежду, что средства послужат для разработки медикаментов, которые помогут бороться с последствиями использования химоружия.
Глава ведомства Гэвин Уильямсон отметил, что после инцидента в Солсбери Великобритания и её союзники с помощью антироссийских санкций продемонстрировали осуждение актов применения химоружия.
— Признаём, что нам необходимо проявлять упорство в противостоянии растущим угрозам, поэтому мы выделили £11 млн, чтобы гарантировать, что сможем делать это на самом высоком в мире уровне, — заявил он.
Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон подозревает в этом двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая представить доказательства и провести совместное расследование.
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