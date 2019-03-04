Данфорд и Герасимов проведут встречу в Вене

Ожидается, что в ходе встречи будет уделено внимание ситуации в Сирии и текущей ситуации в области международной безопасности в Европе.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Генерал Джозеф Данфорд 4 марта проведут встречу в Вене. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Комитета.

Отмечается, что в ходе встречи Данфорд и Герасимов "обсудят деконфликтацию между участниками (международной. — Прим. Лайфа) коалиции и Россией при проведении операций в Сирии, обменяются мнениями по поводу состояния отношений между США и Россией в военной сфере".

Помимо этого они также уделят внимание текущей ситуации в области международной безопасности в Европе и обсудят другие ключевые темы.

Как сообщал Лайф, ранее первый заместитель министра обороны РФ рассказал об угрозах безопасности России.