Медведев назвал грязной предвыборную кампанию на Украине

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил ряд грубых нарушений в предвыборной кампании на Украине.

— На Украине идёт жёсткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать, — сказал он в интервью болгарской газете "Труд".

Медведев также отметил, что Россия "в любом случае будет уважать выбор украинцев" и будет открыта к диалогу с новым руководством страны.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта. В этот раз зарегистрировано рекордное число кандидатов — 44 человека. Согласно последним опросам, большинство избирателей (18,3%) готовы проголосовать за комика Владимира Зеленского. Действующий глава Незалежной Пётр Порошенко занимает третье место, уступая также экс-премьеру страны Юлии Тимошенко.