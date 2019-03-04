На выборах в Эстонии лидирует оппозиция

Крупнейшая оппозиционная Партия реформ 3 марта стала лидером по результатам голосования в ходе выборов в парламент Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, по результатам обработки бюллетеней с 374 участков из 451 за Партию реформ отдали голоса 30,5 процента электората. Отмечается, что подсчёт голосов продолжается.

На второе место к этому времени выбилась Центристская партия, набравшая 20,6 процента голосов.

Третье место досталось Консервативной народной партии (17,6%), за ней следует "Отечество" с 11,7 процента, а также Социал-демократическая партия (10,3 процента).

Отмечается, что в ходе выборов не было замечено нарушений.