"Катастрофическая". Захарова оценила ситуацию с Brexit

Она также заявила, что "демонизация России" отвечает внутриполитическим задачам как Вашингтона, так и Лондона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что для Лондона ситуация с Brexit — катастрофическая.

— Шаги правительства Мэй не устраивают ни внутреннее сообщество, ни международное, — заявила Захарова в интервью "Комсомольской правде".

Также она добавила, что "демонизация России" отвечает внутриполитическим задачам как Вашингтона, так и Лондона.

Как отметила официальный представитель МИДа, новые всплески по "делу Скрипалей", в причастности к которому британская сторона обвиняет Россию, пришлись как раз на самые сложные вопросы по Brexit.

— Это был прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем, — подчеркнула Захарова.

Напомним, Великобритания должна покинуть состав ЕС 29 марта, но в парламенте страны отвергли план правительства по выходу из Евросоюза. Британский премьер Тереза Мэй заверила, что повторное голосование по Brexit пройдёт до 12 марта.

Ранее Лайф писал, что, по мнению Посольства РФ, Лондон использует "дело Скрипалей" для отвлечения населения от Brexit.