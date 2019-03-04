Медведев: Санкции и давление — худший способ вести дела с другими странами

Санкции и политическое давление — худший способ вести диалог с другими государствами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Экономические санкции и политическое давление, которое ЕС оказывает на Россию с подачи Соединённых Штатов, — худший способ вести дела с другими странами. На пользу это не пошло никому, — рассказал Медведев в интервью болгарской газете "Труд".

В то же время российский премьер отметил, что даже в таких условиях политические и торгово-экономические связи РФ и Болгарии продолжают развиваться, "хотя и не в полную силу".

Напомним, Медведев посетит Болгарию с официальным визитом 4–5 марта.