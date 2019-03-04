Медведев заявил, что РФ беспокоят высказывания США о вмешательстве в Венесуэле

Москву тревожат высказывания из Вашингтона о возможности военного вмешательства в Венесуэле. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В интервью болгарской газете "Труд" он отметил, что на "непримиримую часть венесуэльской оппозиции" оказывается мощное внешнее давление.
— Из Вашингтона звучат высказывания, допускающие военное вмешательство. Происходят провокации на границах, — объяснил премьер.
Медведев также подчеркнул, что в Штатах снова стала приоритетной "линия на смещение неугодных правительств".
Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты хотят создать коалицию для смены власти в Боливарианской Республике.
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