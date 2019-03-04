Российская прыгунья Ласицкене стала чемпионкой Европы

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы, проходящем в Глазго.

Легкоатлетка показала результат 2,01 метра. На второй строчке — украинка Юлия Левченко (1,99), на третьей — представительница Литвы Айрине Пальшите (1,97).

Ласицкене, выступающая на международных турнирах под нейтральным флагом, теперь стала двукратной победительницей чемпионатов Европы в помещении. Первый раз она добыла эту награду в 2015 году.

— Задача, которая стояла передо мной, выполнена, и я со спокойной душой ухожу на отдых. Хотелось, конечно, прыгнуть на 2,05, но не получилось, — рассказала ТАСС 26-летняя спортсменка.

Стоит отметить, что в прошлом году Ласицкене удалось выиграть все крупные старты в прыжках в высоту, в которых она принимала участие.