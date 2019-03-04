В кремлёвском комбинате питания рассказали, сколько блинов продадут на Масленицу

Около 35 тысяч блинов планируют продать за четыре рабочих дня масленичной недели в столовых и кафе Администрации Президента РФ, Дома правительства и парламента. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

— В этом году повара подготовили ассортимент из 15 видов блинов, — отметила она.

При этом Крылова добавила, что повара будут использовать как оригинальные, так и традиционные рецепты.

Среди самых популярных блинов она назвала кружевные, гречневые, блины с сёмгой, мясом и луком, грибами и сельдью.

По словам Крыловой, с наступлением Великого поста комбинат перейдёт на постное меню.

Ранее Лайф рассказывал о старте гастрономического фестиваля "Московская Масленица", в рамках которого с 1 по 10 марта 2019 года в Москве пройдёт более 200 кулинарных шоу.