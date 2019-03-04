Медведев: Для продления "Турецкого потока" необходимы гарантии от Евросоюза

Решение о продлении "Турецкого потока" через Болгарию может быть принято только после получения твёрдых гарантий, что ЕС не будет препятствовать транзиту топлива.

— Решение о продлении "Турецкого потока" через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твёрдые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу, — сказал Медведев в интервью болгарскому изданию "Труд".

Напомним, в начале февраля стало известно, что Болгария планирует продлить "Турецкий поток" до Сербии. Позже о желании "иметь более широкое сотрудничество" в работе над газопроводом заявила Греция.