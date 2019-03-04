Захарова объяснила, зачем стала спорить с Чубайсом

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что она озвучивала не официальную позицию, а свою гражданскую.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, почему вступила в полемику с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, назвавшим Россию бедной страной.

По словам Захаровой, в посте в "Фейсбуке" она озвучивала не официальную позицию, а свою гражданскую.

— Считаю это великим достижением, когда люди могут выражать свою точку зрения и делать это открыто, — заявила Захарова в интервью "Комсомольской правде".

При этом она подчеркнула, что не преследовала цель в споре с Чубайсом заработать какие-либо "политические очки".

— Я не политик, я чиновник. Но при этом ещё и человек. Говорю о том, через что прошла я лично сама и моя семья. И через что прошли наши близкие люди. Я видела такое количество боли, трагедий, сломанных судеб, нереализованных жизней (во время "либеральных реформ" в 1990-е годы. — Прим. Лайфа), что не сказать не могла, — добавила Захарова.

Напомним, после слов главы "Роснано" о бедности российских граждан Мария Захарова ответила на это заявление в "Фейсбуке", чем вызвала восхищение у телеведущего Владимира Соловьёва.

После этого Чубайс заявил, что Захарова во времена инфляции "была ещё совсем маленькой девочкой", а также предложил поменять официального представителя МИД РФ и известную телеведущую Ольгу Бузову местами. Впрочем, и в этом случае Захарова не стала медлить с ответом.