Захарова назвала "трагикомической" годовщину "дела Скрипалей"

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спустя год после инцидента в Солсбери неизвестно, что на самом деле случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль.

— Мы один или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль. И было что-то вроде заявления и каких-то отрывочных её слов по телефону. И всё. Самого Скрипаля никто не видел, — цитирует Захарову "Комсомольская правда".

При этом она отметила, что, несмотря на то, что у Москвы до сих пор нет информации о хронологии событий, "все обвинения уже выписаны и наказания розданы".

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон подозревает в этом двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая представить доказательства и провести совместное расследование.

Ранее Захарова напомнила, что Россия ведёт собственное расследование "дела Скрипалей".