В Чечне появится такси для женщин

Специальное такси с водителями-женщинами появится в Чечне. Об этом сообщили в "Инстаграме" на странице арабского инвестиционного фонда имени шейха Зайеда.

Отмечается, что в соответствии с религиозными нормами женщины не могут находиться вместе с посторонними мужчинами в одном транспорте, поэтому проект представляется перспективным.

— "Женское такси" будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулём такого такси будут сидеть, соответственно, женщины, — отметили в пресс-службе фонда.