В "Нафтогазе" допустили полную потерю транзита газа из-за "Северного потока — 2"

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В "Нафтогазе" допустили полную потерю транзита газа из-за "Северного потока — 2"

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Фото: © Нафтогаз України - Naftogaz

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о риске полностью потерять транзит газа из-за запуска "Северного потока — 2".

— Мы потеряем весь транзит. Потому что есть ещё "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года, — сказал Коболев в эфире украинскому Пятому каналу.

Напомним, в январе 2019 года глава "Нафтогаза" уже высказывал опасения по поводу потери транзита газа через Украину к 2020 году. Позже в "Нафтогазе" назвали российские условия сохранения транзита "неприемлемыми".

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