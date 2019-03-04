В "Нафтогазе" допустили полную потерю транзита газа из-за "Северного потока — 2"

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о риске полностью потерять транзит газа из-за запуска "Северного потока — 2".
— Мы потеряем весь транзит. Потому что есть ещё "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года, — сказал Коболев в эфире украинскому Пятому каналу.
Напомним, в январе 2019 года глава "Нафтогаза" уже высказывал опасения по поводу потери транзита газа через Украину к 2020 году. Позже в "Нафтогазе" назвали российские условия сохранения транзита "неприемлемыми".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени