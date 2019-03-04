СМИ: Финдиректор Huawei подала в суд на канадские власти

По мнению задержанной, власти Канады нарушили её конституционные права, выполняя запрос США.

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу подала иск в отношении канадских властей из-за задержания по запросу США. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как уточняется в иске, при задержании по запросу США об экстрадиции власти Канады нарушили конституционные права женщины.

В связи с этим Мэн Ваньчжоу выдвигает обвинения против полиции, пограничников и правительства, требуя непременно принять меры по отношению к должностным лицам, а также возместить убытки, понесённые ею из-за ареста.

Напомним, в середине января СМИ сообщили, что Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование против Huawei. Также 1 декабря 2018 года по запросу США в Ванкувере взяли под стражу финдиректора компании Technologies Мэн Ваньчжоу. Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана.