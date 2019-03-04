СМИ: США и Китай — на финальном этапе заключения торговой сделки

США и Китай перешли к финальному этапу заключения торговой сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

— Несмотря на сохраняющиеся препятствия, переговоры продвинулись до такой степени, что официальное соглашение может быть достигнуто на встрече президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина примерно 27 марта, — пишет издание.

Условием сделки называется снижение Китаем пошлин на продукцию США в сфере сельского хозяйства, а также химической и автомобильной промышленности. В свою очередь американская сторона рассмотрит возможность "снятия большинства, если не всех, санкций, наложенных на товары из КНР в 2018 году".

Напомним, в конце февраля президент США Дональд Трамп сообщил о своём решении отсрочить повышение пошлин на китайскую продукцию. А 2 марта глава Белого дома рассказал, что потребовал от КНР снять пошлины на американскую сельхозпродукцию.