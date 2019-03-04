В Башкирии следователь рассказала об избиении коллегой

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В Башкирии следователь рассказала об избиении коллегой

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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Сотрудники Министерства внутренних дел Башкирии проводят проверку информации о нападении сотрудника полиции на следователя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По предварительным данным, инцидент произошёл в Белорецком районе.

— Поступило сообщение, что сотрудница следственного отдела районного отдела МВД написала в полицию заявление о том, что её вышестоящий коллега нанёс ей травмы. Разбираемся, — цитирует РИА "Новости" источник, пожелавший не называть своё имя.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение "в соответствии с законодательством".

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