"Президентский харассмент". Трамп пожаловался на "чокнутых демократов"

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в "харассменте".

— Президентский харассмент со стороны чокнутых демократов находится на самом высоком уровне за всю историю нашей страны, — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Трамп также пожаловался на "самые злобные и коррумпированные мейнстримные СМИ", которые "травят" лидера, "несмотря на самые успешные годы президентства в истории страны".

Напомним, ранее американский лидер предсказал себе победу на президентских выборах в 2020 году.