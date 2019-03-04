Эксперты назвали регион с самыми дорогими масленичными блинами

В основу расчётов взяли стоимость стандартных ингредиентов, используемых для приготовления одного блина.

Самые дорогие масленичные блины в России, по подсчётам аналитиков, в этом году будут в Кировской области. Об этом сообщили эксперты производителя онлайн-касс "Эвотор".

В рамках исследования сотрудники компании взяли в нужной пропорции стандартные ингредиенты, используемые для приготовления одного блина.

Проанализировав данные 70 тысяч кассовых терминалов, они пришли к выводу, что самый дорогой блин домашнего приготовления обойдётся покупателю в пять рублей.

По словам экспертов, самые дешёвые блины будут печь в Воронеже. В этом городе стоимость блина составляет 3,15 рубля.

Отмечается, что в среднем по России стоимость блина массой 40 граммов приравнивается к 3,69 рубля.

Напомним, ранее врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова рассказала, сколько блинов можно себе позволить в Масленицу, а сопредседатель союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов назвал самые безопасные начинки для традиционного масленичного блюда.