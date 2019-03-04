СМИ: Тимошенко возобновит диалог с РФ в случае победы на выборах

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко в случае победы на президентских выборах будет вести переговоры с Россией о нормализации отношений между странами. Об этом пишут "Известия".

По данным источника издания в партии "Батьковщина", Тимошенко считает, что отношения Киева и Москвы следует вернуть "в рабочее русло".

— Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся, — заявил один из собеседников.

Отмечается, что если новым лидером Незалежной станет Тимошенко, то от курса на евроинтеграцию она отказываться не станет. При этом политик всё равно будет нацелена на "выравнивание отношений с Москвой".

Впрочем, как отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сейчас рано говорить о готовности лидера "Батьковщины" к переговорам с российской стороной. По мнению эксперта, многое будет зависеть от результатов выборов и положения дел на момент вступления нового главы государства в должность.

Напомним, президентские выборы на Украине намечены на 31 марта текущего года. По последним опросам, большинство избирателей (18,3%) готовы отдать свои голоса за комика Владимира Зеленского. Следом за ним в рейтинге следует как раз Юлия Тимошенко. Действующий президент Пётр Порошенко располагается на третьей строчке.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал грязной предвыборную кампанию на Украине. При этом он отметил, что Москва открыта к диалогу с новым руководством Незалежной.

Стоит отметить, что Юлия Тимошенко уже сделала ряд громких заявлений во время предвыборной кампании. Политик пообещала в случае избрания президентом вернуть Украине Донбасс, Крым, а также деньги вкладчикам Сбербанка времён СССР.