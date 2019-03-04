"Последняя ошибка". Гуайдо предостерёг власти Венесуэлы от своего ареста

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что его возможный арест станет "одной из последних ошибок" правительства страны. Об этом политик рассказал во время прямой трансляции в приложении Periscope.

В качестве последствий оппозиционер назвал "мобилизацию населения" и отметил, что у "западных союзников есть чёткий план действий" на случай его ареста.

Напомним, ранее власти США предостерегли Правительство Венесуэлы от ареста Гуайдо. Сам же политик объявил, что вернётся в Боливарианскую Республику 4 марта.