Мэй поблагодарила жителей Солсбери за стойкость после инцидента со Скрипалями

В годовщину инцидента в Солсбери Тереза Мэй отметила, что регион позитивно справился с последствиями "губительного и опрометчивого" происшествия. Соответствующее заявление было опубликовано её канцелярией.

— Тот факт, что Солсбери и регион в целом столь успешно оправились после губительного и опрометчивого инцидента, является свидетельством решимости, выдержки и позитивного настроя местных жителей, — отметили в сообщении.

Она также поблагодарила всех, кто внёс свой вклад в восстановление города, и отметила, что "операция по чистке Южного Уилтшира завершена".

Кроме того, Мэй выразила соболезнования близким жертв, пострадавших в Солсбери и Эймсбери.

Напомним, в результате инцидента в Эймсбери 4 июля 2018 года погибла 44-летняя Дон Стёрджесс. Чарли Роули пришёл в сознание 10 июля. Эймсбери находится в графстве Уилтшир, неподалёку от Солсбери, где в марте 2018 года отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Власти Великобритании в обоих инцидентах видят "российский след". Представители МИД РФ опровергают обвинения.

Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "трагикомической" годовщину "дела Скрипалей".