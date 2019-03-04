Отравившихся таблетками школьников выписали из больницы на Сахалине

Из больницы города Оха Сахалинской области выписали четверых подростков, отравившихся, предположительно, психотропным веществом.
— Они отправились по домам, — рассказали ТАСС в региональном Минздраве.
Напомним, 26 февраля на Сахалине три девочки и один мальчик 13–14 лет нашли упаковку таблеток и решили её съесть. В итоге всех школьников пришлось госпитализировать.
Следователи и прокуратура выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф рассказывал о других отравившихся детях, которые решили съесть таблетки, обнаруженные в заброшенном госпитале в Тверской области. Также сообщалось, что в Свердловской области дети выпили лекарства, вытащенные из кучи мусора.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени