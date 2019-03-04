Племянница Скрипаля рассказала о "годе мучений" в связи с инцидентом в Солсбери

Виктория Скрипаль, племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что прошедший год для её семьи был "годом мучений".

По её словам, она не обладает никакой информацией о местонахождении своего дяди и сестры Юлии.

Она рассказала, что 90-летняя мать Сергея Скрипаля также находится в неведении и переживает.

— Ей сказали, что Юля с Серёжей пропали в Великобритании без вести, что мы не знаем, где они. Она говорит: "Я не понимаю, что творится в этом мире и почему именно они", — цитирует Викторию РИА "Новости".

При этом она выразила надежду, что в конце концов удастся узнать правду.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В данном преступлении Лондон обвиняет двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые находились в этом городе. Позднее британские СМИ назвали третьего предполагаемого участника отравления Скрипалей.

Ранее Лайф писал, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "трагикомической" годовщину "дела Скрипалей". В свою очередь британский премьер Тереза Мэй сообщила, что город Солсбери позитивно справился с последствиями "губительного и опрометчивого" происшествия.