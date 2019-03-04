"Не могу спать". Арестованный в Греции Винник заявил об издевательствах охраны

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник, который уже более 90 дней проводит голодовку, сообщил об оказываемом на него психологическом давлении.

По словам Винника, дверь в его палату всегда открыта, а охрана не даёт спать, постоянно наблюдая за ним.

— То, что я спать не могу при этом шуме, могу расценивать и расцениваю как психологическое давление. Я с вечера просил охрану закрыть дверь, но они отказались, мотивируя это тем, что им надо наблюдать за мной, — цитирует россиянина РИА "Новости".

Винник также отметил, что практически не имеет инструментов воздействия на охранников, поскольку "не может с ними ругаться и не знает греческого".

Напомним, россиянин был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. Его обвиняют в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. Арестованный начал голодовку в конце ноября 2018 года в знак протеста против нарушения его прав.