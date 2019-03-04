Одержавшая победу на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

Реформистская партия, которая выиграла парламентские выборы в Эстонии, намерена создать коалицию с Социал-демократической партией и партией Isamaa ("Отечество").

Согласно данным Государственной избирательной комиссии страны, реформисты набрали 28,8% голосов, что даёт им право на 34 из 101 мандата.

Следом расположилась Партия центристов — 23% (26 мандатов), а Консервативная народная партия получила 17,8% голосов и займёт 19 мест в парламенте.

Также в Государственное собрание страны прошли партия Isamaa, за неё проголосовало 11,4% избирателей (12 мандатов), и Социально-демократическая партия с 9,8% (10 мандатов).

Отмечается, что после победы на выборах лидер реформистов Кая Каллас в эфире эстонского телевидения объявила о возможном создании коалиции с "Отечеством" и Социал-демократической партией.

По предварительным данным, явка на выборы составила 63,1%.