Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

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Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

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Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерёг Венесуэлу от попыток помешать возвращению лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.

— Любые угрозы или действия против его (Гуайдо. — Прим. Лайфа) безопасного возвращения будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединённых Штатов и международного сообщества, — написал Болтон в "Твиттере".

Напомним, ранее Гуайдо объявил, что собирается вернуться в Боливарианскую Республику 4 марта, и отметил, что попытка его задержать станет "одной из последних ошибок" Правительства Венесуэлы. Ранее с таким же заявлением выступил и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

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