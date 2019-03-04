Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерёг Венесуэлу от попыток помешать возвращению лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.

— Любые угрозы или действия против его (Гуайдо. — Прим. Лайфа) безопасного возвращения будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединённых Штатов и международного сообщества, — написал Болтон в "Твиттере".

Напомним, ранее Гуайдо объявил, что собирается вернуться в Боливарианскую Республику 4 марта, и отметил, что попытка его задержать станет "одной из последних ошибок" Правительства Венесуэлы. Ранее с таким же заявлением выступил и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.