Трамп назвал причину срыва переговоров с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что "уходу" с переговоров с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном могли способствовать слушания в Конгрессе США по делу его экс-адвоката Майкла Коэна.

— Когда демократы расспрашивают на открытых слушаниях осуждённого лжеца и жулика в то самое время, когда идёт очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, — это, вероятно, очередной антирекорд в американской политике, — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Как подчеркнул Трамп, такое поведение демократов является "стыдом".

Напомним, 28 февраля бывший адвокат Трампа, приговорённый к трём годам тюрьмы за нарушение финансового законодательства и дачу ложных показаний, был на допросе в комитете, проходившем в закрытом режиме.

Ранее Коэн называл Трампа "расистом, мошенником и жуликом" и связывал его с якобы "российским вмешательством" в американские выборы, которое Москва опровергает. При этом демократы дали понять, что верят Коэну, несмотря на то, что его уже осудили за ложь Конгрессу США.

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе.

Также ранее СМИ сообщали, что причиной досрочного завершения саммита США — КНДР является требование Вашингтона закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный завод по обогащению урана.