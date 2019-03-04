Пулемёты, винтовка и патроны. ФСБ изъяла оружие у двоих жителей Кузбасса

Сотрудники ФСБ изъяли нелегально хранившееся оружие у двух жителей Новокузнецка Кемеровской области. Об этом сообщает правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на УФСБ по региону.
— Изъяты пулемёт системы Максима, винтовка с оптическим прицелом, пистолет-пулемёт системы Судаева, порядка 1500 патронов различного калибра, — говорится в сообщении.
Отмечается, что все изъятые предметы направлены на экспертизу. По её результатам будет вынесено процессуальное решение.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени