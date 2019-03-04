Пулемёты, винтовка и патроны. ФСБ изъяла оружие у двоих жителей Кузбасса

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Пулемёты, винтовка и патроны. ФСБ изъяла оружие у двоих жителей Кузбасса

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Фото: © Правоохранительный портал Кузбасса

Сотрудники ФСБ изъяли нелегально хранившееся оружие у двух жителей Новокузнецка Кемеровской области. Об этом сообщает правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на УФСБ по региону.

— Изъяты пулемёт системы Максима, винтовка с оптическим прицелом, пистолет-пулемёт системы Судаева, порядка 1500 патронов различного калибра, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © <a href="https://zakon-kuzbass.ru/" target="_blank">Правоохранительный портал Кузбасса</a></p>

Отмечается, что все изъятые предметы направлены на экспертизу. По её результатам будет вынесено процессуальное решение.

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