Лыжники из России заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Напомним, Универсиада в Красноярске началась второго марта и продлится до 12 марта.

Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на 10 километров на Универсиаде-2019, которая проходит сейчас в Красноярске. Золото у Ивана Якимушкина, серебро завоевал Антон Тимашов, а бронза досталась Ивану Кириллову.

Кроме того, весь пьедестал заняли и российские лыжницы, выиграв гонку преследования на пять километров. На первом месте — Алиса Жамбалова, на втором — Екатерина Смирнова, на третьем — Яна Кирпиченко.

И ещё один пьедестал, который заняли наши россиянки, — 15-километровая дистанция для биатлонисток. Золото у Натальи Гербуловой, серебро у Екатерины Мошковой. Бронзу завоевала Елена Чиркова.

Универсиада в Красноярске началась второго марта и продлится до 12 марта.