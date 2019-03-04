Лыжники из России заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

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Лыжники из России заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

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Напомним, Универсиада в Красноярске началась второго марта и продлится до 12 марта.

Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на 10 километров на Универсиаде-2019, которая проходит сейчас в Красноярске. Золото у Ивана Якимушкина, серебро завоевал Антон Тимашов, а бронза досталась Ивану Кириллову.

Кроме того, весь пьедестал заняли и российские лыжницы, выиграв гонку преследования на пять километров. На первом месте — Алиса Жамбалова, на втором — Екатерина Смирнова, на третьем — Яна Кирпиченко.

<p>Российские лыжники Антон Тимашов, завоевавший серебряную медаль, Иван Якимушкин, завоевавший золотую медаль, и Иван Кириллов (слева направо), завоевавший бронзовую медаль, на церемонии вручения наград победителям соревнований по лыжным гонкам на 10 км среди мужчин на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин</p>

И ещё один пьедестал, который заняли наши россиянки, — 15-километровая дистанция для биатлонисток. Золото у Натальи Гербуловой, серебро у Екатерины Мошковой. Бронзу завоевала Елена Чиркова.

Универсиада в Красноярске началась второго марта и продлится до 12 марта.

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