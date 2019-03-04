Сушняк или слёзы? В Сети посмеялись над Порошенко с пятилитровой бутылью воды

Украинский лидер во время мероприятия поручил своим помощникам отправиться в магазин на поиски воды "Куяльник".

В Сети высмеяли снимок президента Украины Петра Порошенко с пятилитровой бутылью воды, который был сделан на заседании Совета регионального развития Одесской области.

Интернет-пользователи не смогли пройти мимо необычного снимка, на котором видно, что резервуар с водой помещён именно у кресла Порошенко, и пустили фантазию в полёт, предположив даже, что украинский президент пришёл на мероприятие с похмелья.

— Сушняк? — задалась вопросом пользовательница "Фейсбука" Александра Чернавская.

Другие предположили, что это "выплаканные" за страну слёзы, а также что Порошенко "воду заряжает".

— Думается, одеколон питьевой, — высказал свою версию Владимир Гречко.

— Стратегический запас спирта, — пошутил Андрей Арсентьев.

В действительности на мероприятии речь шла о курорте "Куяльник" и необходимости его развития. Украинский лидер спросил о наличии в зале одноимённой минеральной воды и отправил помощников в магазин на её поиски. Спустя час бутыль ему принесли прямо на сцену.

Отметим, Порошенко в последнее время совершил сразу несколько странных выходок. Так, в Запорожье он сорвал с девушки шапку, в другой раз он ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями. А пользователи Сети ранее высмеяли отказ США поддерживать украинского президента.