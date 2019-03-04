Названы регионы с самыми злостными неплательщиками кредитов

В их числе Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Удмуртия, Мордовия и Марий Эл.

Жители Севастополя оказались самыми добросовестными плательщиками кредитов, а жители Ингушетии показали себя наименее дисциплинированными в этом плане. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Согласно документу, в республике 15,9% кредиторов не платят по счетам вовремя. В числе регионов РФ с самой большой просроченной задолженностью по кредитам также Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Удмуртия, Мордовия и Марий Эл. Здесь доля "просрочки" составляет порядка 3,7%.

Лидерами по платёжной дисциплине наряду с Севастополем стали Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Крым и ЯНАО.