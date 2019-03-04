Раскуроченная легковушка. Два человека погибли в ДТП с "Уралом" в ХМАО

Обе жертвы были пассажирами автомобиля "Хёндай-Соната", они скончались на месте аварии.

"Хёндай-Соната" столкнулся с грузовиком "Урал" на 42-м километре трассы Сургут — Когалым в Югре. Жертвами аварии стали два человека, сообщает региональное Управление МВД РФ.

По данным ведомства, водитель "хёндая" во время обгона потерял управление, отчего выехал на встречку, где и столкнулся с "Уралом".

Жертвами аварии стали два пассажира легковушки — девушка и молодой человек, они погибли на месте ДТП. Водитель и ещё двое пассажиров доставлены в больницу.