Дипломаты выясняют, есть ли россияне среди жертв разрушительных торнадо в США

Генконсульство РФ в Хьюстоне выясняет, есть ли россияне среди погибших и пострадавших при разрушительных торнадо в штате Алабама. Об этом дипломаты сообщили в "Твиттере". По последним данным, жертвами стихии стали уже 22 человека.

Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с офисом шерифа и экстренными службами округа Ли (Алабама) по вопросу о наличии российских граждан среди пострадавших от торнадо в штате Алабама. https://t.co/1fy5a0XMN3 — Russia in Houston (@RusCons_TX) 4 марта 2019 г.

This was by far the hardest hit area on our road, Capps’ (Of the local famous Capps Sausage) house in the distance looks destroyed, cars are flipped, every tree in this swath is gone. #Tornado in Beauregard. @spann pic.twitter.com/UkgRiIwyVH — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 марта 2019 г.

Ранее сообщалось о 14 погибших. При этом местные власти не исключают, что количество жертв может увеличиться. В штате до сих пор сохраняется штормовое предупреждение.