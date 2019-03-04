Дипломаты выясняют, есть ли россияне среди жертв разрушительных торнадо в США

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Дипломаты выясняют, есть ли россияне среди жертв разрушительных торнадо в США

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Фото: © Twitter / Scott Fillmer

Генконсульство РФ в Хьюстоне выясняет, есть ли россияне среди погибших и пострадавших при разрушительных торнадо в штате Алабама. Об этом дипломаты сообщили в "Твиттере". По последним данным, жертвами стихии стали уже 22 человека.

Ранее сообщалось о 14 погибших. При этом местные власти не исключают, что количество жертв может увеличиться. В штате до сих пор сохраняется штормовое предупреждение.

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