Дотла. В Ярославле посреди улицы сгорел автобус — видео

Из-за высокого пламени оборвались троллейбусные провода, общественный транспорт на проспекте встал.

Сегодня утром, 4 марта, на Московском проспекте в Ярославле загорелся автобус. Судя по кадрам, которые публикует телеграм-канал Life-Shot, транспортное средство выгорело полностью.

Очевидцы в соцсетях дополняют, что автобус был не рейсовым, а перевозил сотрудников организации на место работы, все успели выйти рядом с остановкой "ДК "Нефтяник". Пострадавших нет.

В прошлом году в России сгорело несколько автобусов — в Москве, Кирове, Саратове. На трассе в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором погибло 52 человека.