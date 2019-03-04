Индия и Пакистан обстреляли позиции друг друга в Кашмире

Информации о пострадавших нет. Ранее стороны уже обвиняли друг друга в обстрелах.

Военные Индии и Пакистана обстреляли позиции друг друга в регионе Кашмир. Об этом сообщил официальный представитель индийского Минобороны подполковник Девендер Ананда.

По его словам, сегодня около 03:00 по местному времени (00:30 мск) армия Пакистана без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур.

— Наши военные открыли ответный огонь, — добавил он.

Как отметил представитель министерства, перестрелка прекратилась около 06:30 по местному времени (04:00 мск). Информации о возможных жертвах и пострадавших к настоящему моменту нет.

Как писал Лайф, ранее Индия и Пакистан уже обвиняли друг друга в обстрелах в Кашмире.