На Украине радикалы и раскольники захватили храм УПЦ, избив прихожан

В Тернопольской области Украины радикалы из экстремистского движения "Правый сектор"* и сторонники "новой церкви" Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
Как отмечается, при захвате храма радикалы и экстремисты начали бить прихожан.
— Наших людей просто выбрасывали из храма на улицу, — рассказал протоиерей Стефан Балан.
Настоятель прихода подчеркнул, что представители ПЦУ нарушили свои же условия, которые предъявили месяц назад. Тогда после столкновений Балан попал в больницу, а представители ПЦУ решили, что богослужения будут совершаться поочерёдно на улице, сам храм будет опечатан.
Ранее Лайф писал о захвате храма УПЦ в Волынской области Украины.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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