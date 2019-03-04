На Украине радикалы и раскольники захватили храм УПЦ, избив прихожан

Читайте также

На Украине радикалы и раскольники захватили храм УПЦ, избив прихожан

14

Настоятель религиозной общины заявил об очередном грубом нарушении прав человека.

В Тернопольской области Украины радикалы из экстремистского движения "Правый сектор"* и сторонники "новой церкви" Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отмечается, при захвате храма радикалы и экстремисты начали бить прихожан.

— Наших людей просто выбрасывали из храма на улицу, — рассказал протоиерей Стефан Балан.

Настоятель прихода подчеркнул, что представители ПЦУ нарушили свои же условия, которые предъявили месяц назад. Тогда после столкновений Балан попал в больницу, а представители ПЦУ решили, что богослужения будут совершаться поочерёдно на улице, сам храм будет опечатан.

Ранее Лайф писал о захвате храма УПЦ в Волынской области Украины.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×