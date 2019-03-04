Наблюдателей из Германии не допустили на украинские выборы

Украина отказала в допуске в качестве наблюдателей на выборах президента многим представителям немецкой политической партии "Левые". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на лидера фракции в парламенте Квакенбрюка Андреаса Маурера.
— Аккредитация общественных и государственных наблюдателей идёт очень жёстко и замедленно, — сказал депутат.
По словам Маурера, украинская сторона объяснила недопуск некоторых кандидатов опасениями, что среди них могут оказаться политики и общественники с пророссийской позицией.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который запрещает россиянам участвовать в предстоящих выборах в стране в качестве наблюдателей. МИД РФ обратился в связи с этим в ОБСЕ.
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