Опрос показал, какую начинку блинов россияне любят больше всего

В масленичных гуляниях изъявили желание принять участие 40% граждан, однако половина из них делать этого не будет.

В первый день Масленицы ВЦИОМ назвал любимую начинку блинов у россиян. Как оказалось, из всего многообразия самые популярные — сметана и варенье (или джем), которые отметили 50% и 33% респондентов соответственно.

На третьем месте — сгущёнка и творог (23%). Далее в списке мясная и медовая начинки (19%), масло (13%), икра (12%), рыба (4%). Ещё 2% участников опроса предпочитают блины без начинки, а 1% и вовсе блины не едят.

Исследование также показало, что подавляющее большинство россиян (91%) собирается есть блины, причём 77% будут готовить их сами, 68% респондентов намерены полакомиться блинами ещё и в гостях.

В то же время 7% россиян есть блины не собираются, а 22%, скорее всего, не будут сами жарить блины. Ещё 30% респондентов заявили, что не собираются идти в гости на Масленицу или же, наоборот, принимать гостей.

78% участников опроса заявили, что, согласно традиции, собираются попросить прощения у близких в Прощёное воскресенье. В праздничных гуляниях изъявили желание принять участие 40% граждан, 56%, однако, делать этого не будут.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для блинов.