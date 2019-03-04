"Просто слова". Джабаров оценил заявление ФРГ об угрозе китайских ракет для РФ

В посыле немецкого министра сенатор увидел желание европейских стран реанимировать Договор о РСМД.

Китайские ракеты не представляют никакой угрозы для России, заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

— Это просто слова, китайские ракеты не несут никакой угрозы для России, — заявил сенатор РИА "Новости".

В заявлении главы Минобороны ФРГ Джабаров увидел желание стран Европы реанимировать Договор о РСМД.

— И у КНР, и у Индии, и у Пакистана есть ракеты класса средней и меньшей дальности. Сейчас таким образом Германия запускает зондаж в отношении Китая, — поясняет член Совфеда.

Как уже сообщал Лайф, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайские ракеты несут угрозу для России, поэтому необходимо включить Поднебесную в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.