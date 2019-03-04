Нападают стаей. Москвичам посоветовали брать с собой зонты для защиты от ворон

Ни в коем случае нельзя вступать в открытый конфликт с пернатыми, наоборот, нужно "прикрыться зонтом и отступить".

Орнитологи предупредили жителей и гостей Москвы о том, что вороны в период гнездования становятся агрессивными и могут нападать на людей. О том, как защититься от разбушевавшихся птиц, рассказал руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

— Бывает, что вороны выбирают себе одну жертву в доме и, когда человек выходит, на него сразу нападает вся стая. И для защиты в таких случаях мы рекомендуем постоянно носить с собой зонты, — цитирует его агентство "Москва".

По словам Мишина если вы заметили "особое" отношение ворон к вам, нужно не вступать в конфликт и не пытаться их разогнать, а "прикрыться зонтом и отступить". Он пояснил, что наибольшую опасность пернатые представляет после появления у них птенцов. При этом просто избегать их гнёзд не получится, поскольку вороны обычно строят свои жилища рядом с людьми.

Ранее орнитолог исключил появление синиц-убийц в Москве, комментируя исследование учёных из Нидерландов.