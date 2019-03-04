Психолог посоветовал женщинам прямо говорить о желаемом подарке на 8 Марта

Причём отмечается, что лучше не темнить, а откровенно сказать о том, чего хочешь.

Женщинам стоит напрямую говорить мужчинам о подарке, который они хотят получить на 8 Марта. Это поможет избежать разочарований, отметил психолог Никита Чернов в интервью агентству "Москва".

— Не пытаться намекать, чтобы он угадал, а просто сказать. Не нужно бояться пойти на откровенность в этом вопросе, — сказал психолог.

По словам Чернова, часто людям кажется, что они могут угадать, что нужно другому, но это не всегда так. Для одних очевидные намёки — просто рассуждения вслух, и наоборот.

А психолог Анна Якущенко посоветовала не расстраиваться, если вас не поздравил человек, от которого вы этого ждали. Всегда можно уточнить причину. Возможно, он не подозревал о значимости этого праздника для вас.

Напомним, в связи с тем, что 8 Марта в 2019 году выпадает на пятницу, россияне будут отдыхать три дня подряд.