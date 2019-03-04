Испугались плохих генов. Члены семьи из Британии удалили себе желудки

По словам Софии Ахмед, её тревогу посчитали вначале сумасшествием. Но всё изменилось, когда пришли результаты анализов.

В Великобритании три члена одной семьи удалили желудки после того, как обследования подтвердили, что у них есть предрасположенность к раку. Как сообщает BBC News, речь идёт о Софии Ахмед и её двух братьях — Тахире и Омаре Ханах из города Уолсолла.

Все трое обратились к медикам после смерти их матери и сестры от рака желудка. Врачи рекомендовали им провести гастрэктомию (удаление желудка), чтобы предотвратить риск заболевания.

По словам Софии, у её матери диагностировали рак в 2003 году в возрасте 49 лет, а спустя полгода она умерла. Через десять лет умерла 32-летняя сестра Софии Ясмин, у которой выявили аналогичное заболевание. В медкарте умершей сестры 39-летняя София прочитала, что этот тип рака может иметь генетическую предрасположенность.

— Все посчитали меня сумасшедшей, пока мы не получили результаты анализов и не узнали, что я не зря волновалась, — рассказала женщина.

Операции были сделаны в разное время и все три прошли успешно. При этом британка отмечает, что она по-прежнему в состоянии "есть и делать что угодно". Ей лишь нужно контролировать вес и следить за уровнем определённых витаминов. Она также отметила, что после перенесённой операции смогла забеременеть и родить здорового ребёнка.

Как писал Лайф, ранее учёные назвали продукты, снижающие риск развития рака.