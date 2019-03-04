Все модели Lada стали доступны по льготным ценам благодаря госпрограммам

Для приобретения по сниженным ценам доступны машины стоимостью до миллиона рублей.

Все модели автомобилей Lada можно приобрести с десятипроцентной скидкой по государственным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Об этом сообщается на официальном сайте ПАО "АвтоВАЗ".

Программы, разработанные Минпромторгом РФ, возобновлены с 1 марта 2019 года.

В программе "Семейный автомобиль" могут участвовать граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, в программе "Первый автомобиль" — те, кто ранее не имел машин в собственности.

К обеим программам применимы следующие условия — наличие действующих водительских прав и отсутствие других автокредитов в 2019 году, так как государственное субсидирование предполагает покупку машины в кредит.

В "АвтоВАЗе" отметили, что экономия в размере 10% от стоимости автомобиля может суммироваться с дополнительной выгодой в 40 тысяч рублей, предоставляемой при покупке некоторых моделей автомобилей по системе trade-in.

Напомним, программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" были запущены летом 2017 года и действовали до мая 2018 года, а затем были продлены.