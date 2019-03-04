Hyundai и KIA отзывают более полумиллиона авто из-за риска возгорания

Для устранения неисправности будет произведена замена катализатора, деталей двигателя и обновлено ПО.

Масштабная кампания по отзыву корейских автомобилей KIA и Hyundai стартовала в Соединённых Штатах. Как сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США, причина этого — риск возгорания двигателя из-за утечки масла.

Всего отзыву подлежат 533 тысячи автомобилей: 378 тысяч KIA Soul 2012–2016 года выпуска и KIA Sportage 2011–2012 года выпуска, а также 155 тысяч Hyundai Tucson 2011–2013 года выпуска.

Эксперты пояснили, что у этих моделей неправильно установлен бензиновый мотор, из-за чего в камеру сгорания попадают частицы, нарушающие его работу. Через продолжительный период времени проблема приводит к поломке двигателя или к утечке масла с последующим возгоранием. Для устранения неисправности будет произведена замена катализатора, изношенных деталей мотора и обновлено ПО.